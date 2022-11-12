Увольнение военными ВСУ правобережной части Херсонской области стало очередной катастрофой для военной кампании России, дискредитировавшей главу Кремля Владимира Путина в глазах общества страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина LIVE". "Освобождение Херсона и всего правобережья Днепра изменило ход войны, Россию и отношение к России в мире. Один раз может повезти, но дважды — это уже система. Российская армия отходит в пятый раз", — отмечает он. По мнению Арестовича, Силы Обороны Украины навсегда сломали российскую ролевую модель "десантника у фонтана", который являлся "главным системотворческим принципом в РФ". "Когда этого "десантника" забивают ногами под лавочку — рассказывать о величии как-то некстати. Это понимают все", — сказал советник ОПУ. Он также указал на три составляющие идеологии русского диктатора, построенного на следующих этажах: армия безальтернативный Путин сакральная Россия "Верхних двух этажей уже нет. Армия дискредитирована после харьковской операции, Путина после херсонской. Последняя сцепка сакральной России сломается после того, как разные группы российских элит начнут видеть будущее РФ по-разному", — считает Арестович. Также он озвучил мнение, что поводом может стать предстоящее увольнение ВСУ Луганска, Донецка или Крыма, но "путинский режим может рухнуть гораздо быстрее". Напомним, по словам советника Офиса президента, после освобождения правобережья Херсонской области украинские военные взяли в плен небольшое количество кафиров, поскольку войска РФ успели отступить с правого берега Днепра на левый. Ранее военные ВСУ уточнили, что площадь освобожденной от российских захватчиков территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч кв. километров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.