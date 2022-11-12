Нравственный дух русских кафиров находится на крайне низком уровне. Внутри армии РФ все чаще возникают стычки между группировками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ. Напряженные отношения, затем перерастающие в вооруженный конфликт, фиксируются между мобилизованными военнослужащими и кадыровцами. "Да, очередное столкновение в городе Макеевка Донецкой области привело к ранению 3 человек", — отметили в Генеральном штабе ВСУ. Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что увольнение ВСУ правобережной части Херсонской области стало очередной катастрофой для военной кампании России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.