В Снегиревке Николаевской области после освобождения от российских кафиров была обнаружена застенка, где захватчики держали гражданских и подвергали издевательствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина. Отмечается, что интервенты практиковали пытки над проукраински настроенными местными жителями, а помещение обнаружили военные ВСУ, когда уволили населенный пункт 10 ноября. "Памушка в Снегиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", — подписан кадр.

Пробка в Снегиревке (фото: t.me/yigal_levin) Информацию о пытках озвучили также ночью 12 ноября в Telegram-канале Оперативный ВСУ, сопроводив должность этим же снимком. "В населенном пункте Снигиревка Николаевской области, который был захвачен российскими войсками до 10 ноября, когда его освободили украинские воины, оккупанты пытали местных жителей. Там обнаружили застенку, где россияне издевались над украинцами", — говорится в публикации. Где именно располагалась эта комната пыток и в каком здании – не уточняется. При этом следует отметить, что по информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции. "Предстоит много работы — как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!" – высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет. Напомним, перед этим в сентябре в освобожденной Казачьей Лопане Харьковской области обнаружили застенку кафиров. Добавим, что глава Нацполиции уточнил, что в Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков российских захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.