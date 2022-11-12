Осенью количество украинских граждан, ищущих убежища в европейских странах, сократилось. Больше всего – в Польше, Германии и Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейского статистического бюро, обнародованные Shengen Visa Info. Отмечается, что в сентябре Польша приняла на 13 735 человек меньше по сравнению с августом. В свою очередь число граждан Украины, которым предложили временную защиту во Франции и Германии, уменьшилось на 10 160 и 2 830 соответственно. В то же время, было зафиксировано увеличение количества в таких странах, как Ирландия, Дания и Кипр. "По отношению к численности населения стран ЕС наивысшее соотношение граждан Украины, которым была предоставлена временная защита, зафиксировано в Эстонии (1,8 на тысячу жителей), Польше (1,4) и Литве, Латвии и Ирландии (по 1,0)", — добавили в Евростате. Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составило 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.