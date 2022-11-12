Шведские прокуроры обвиняют двух граждан в шпионаже в пользу России – один из фигурантов работал в Службе безопасности страны (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также до этого служил в шведских вооруженных силах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Объявление обвинений стало результатом продолжавшегося с 2017 года завершения расследования, уточняют в шведской прокуратуре. Предполагается, что сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный. Как отметил главный прокурор по делу Пер Линдквисте, данная информация в руках другого государства "может нанести ущерб Швеции". Один из фигурантов дела был взят под стражу в сентябре, а другой – в ноябре. Как уточняется, подозреваемые — родившиеся в Иране братья Пейман и Пайам Кия. Им по 42 и 35 лет, пишет Euronews. Мужчинам было предъявлено обвинение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, тогда как одному из них также было предъявлено обвинение в предполагаемой несанкционированной обработке секретной информации. Обоим грозит пожизненное заключение в случае осуждения. В Швеции оно предусматривает не менее 20-25 лет тюрьмы. Напомним, ранее 58-летний сотрудник британского посольства в Берлине признал себя виновным в передаче гостайны России. Также перед этим стало известно, что служба безопасности Норвегии задержала в Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.