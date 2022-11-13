Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Таврической операционной зоне. ВСУ в течение дня 12 ноября уничтожили десятки российских кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". С целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника. В свою очередь ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ оказывали огневое влияние по позициям и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения россиян на левом берегу Днепра. "По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 солдат и 3 военных автомобиля. Остальные потери РФ доразведываются", — добавили в ОК "Юг". Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.