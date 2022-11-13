13 ноября православный мир чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами. Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпечки просфор у мужчин загорелась печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. 13 ноября беспокоились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут спрятаться в случае ненастья и холодов. Хозяева отбирали для забоя слабой птицы. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и курники (пироги с мясом). Главные приметы этого дня сильный ветер сегодня – в ближайшие дни тепла ждать не стоит; пошел мокрый снег – зима будет долгой и морозной; потерять пуговицу 13 ноября – вас кто-то сглазил; съесть блюдо из курицы этого дня – быть счастливым круглый год. Что нельзя делать в этот день Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему врагу легче всего вам сглазить. Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз сглазить. Кто празднует сегодня именины Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.