В временно оккупированном Крыму активисты подпольного движения "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военнослужащих в госпиталях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизан. "В военных госпиталях Симферополя агенты "АТЕШ" успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков которым мы помогли добраться до суда Божьего", — говорится в официальном заявлении движения "АТЕШ". Крымские партизаны также добавляют, что в подлинности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги. "Проверяйте палаты, проверяйте морги, курите медкарты. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!" – отмечается в публикации. Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.

В движении опубликовали списки ликвидированных военных РФ в Симферополе (фото: t.me/atesh_ru) Накануне сообщалось, что агенты движения зашли в севастопольскую военно-морскую клиническую больницу, а также в роддом №2, в котором были размещены раненые российские солдаты. Активисты движения ранее в начале октября объявляли о создании в рядах ВС РФ подпольной организации АТЕШ с целью развалить армию кафиров изнутри. Для этого на временно подконтрольном России украинском полуострове в партизанское движение привлекают крымских татар и проукраинских россиян. Напомним, в августе сообщалось, что в больнице оккупированного Севастополя российские военные массово отравились ядом для крыс. Также мы писали, что на днях под Мелитополем партизаны сожгли штаб русских захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.