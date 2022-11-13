В Черном море в настоящее время находится одно российское судно-носитель "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Состав вражеского флота в течение дня существенных изменений не претерпел. 18 кораблей и катеров, в том числе 1 ракетоноситель в готовности к залпу восьми "Калибрамы", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" предупредили, что, несмотря на относительное затишье, враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности. Существует также опасность массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры. "Остайтесь сознательными и бдительными. Соблюдайте алгоритмы и правила действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях во время опасности", — добавили наши воины. Напомним, 12 ноября вечером российские оккупанты ударили по Запорожью ракетой с кассетным боеприпасом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.