Программой доступного кредитования "єОселя" с момента запуска с 1 октября активно пользуются граждане, и уже подано 15 тысяч заявок на получение льготных кредитов, с которыми уже работают банки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря RB "Украинской финансовой жилищной компании" Анжелики Ивановой в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, поскольку программа сейчас работает в тестовом режиме, время рассмотрения заявок может быть дольше 3 дней — как указано на сайте. Банковские учреждения "подгоняют" технические возможности своих систем, чтобы оперативнее получать документы от заявителей и общаться с ними. Сроки предоставления ответа в каждом финучреждении – свои. Также она рассказала, что уже есть несколько десятков положительных решений о выдаче льготных ипотечных кредитов. "Точное количество кредитов, которые государство может профинансировать гражданам до конца года, называть рано", — говорит представитель "Укрфинжилья", объясняя это войной и режимом военного положения. Государственная программа "єОселя" позволяет приобрести жилье по льготным процентным ставкам. На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. Следующим этапом с января 2023 планируется расширение программы для других категорий. Им будет доступен кредит под 7%. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке. Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно для получения ипотечного кредита по госпрограмме кредитования "еселя". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.