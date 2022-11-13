Соединенные Штаты готовы оказывать Украине безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько потребуется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Энтони Блинкена во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, обнародованном Госдепом США. Американский дипломат отметил большие риски для энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных российских атак. По словам Блинкена, РФ продолжает жестокую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры" — всего необходимого для того, чтобы было светло, тепло зимой. "Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, а также, конечно, заменить и отремонтировать поврежденную", — заверил госсекретарь. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили критическую инфраструктуру. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.