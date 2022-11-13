Погода в Украине сегодня, 13 ноября, будет сухой, но прохладной. При этом часть областей затянет туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня по всей территории нашей страны без осадков, но с переменной облачностью. Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах +8+13 градусов, а на юге Одесской области до +16 градусов. Ночью в среднем будет +4+9 градусов, а в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны +1+6 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, до 10 м/с. Днем в Киеве столбики термометров покажут +10+12 градусов, а ночью +6+8 градусов. Напомним, синоптики предупреждают, что теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.