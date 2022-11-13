Украинские военные мощно атаковали место сосредоточения россиян в Херсонской области. В результате действий ВСУ было уничтожено большое количество врагов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 кафиров, нанесен высокоточный удар. По его результатам, в Таврический вывезли два грузовика погибших захватчиков", — отметили наши воины. В Генштабе также добавили, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Напомним, крымские партизаны заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.