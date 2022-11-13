Российские захватчики снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области этой ночью, 13 ноября. В результате вражеской атаки ранения получили две женщины, которые были доставлены в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Двое раненых и десятки изуродованных домов… Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины", — говорится в публикации. Чиновник отметил, что больше всего пострадал Никополь, куда прилетело около 40 снарядов российских кафиров. "Ранены две женщины — 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", — сообщил Резниченко. В Никополе от вражеских обстрелов было повреждено более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач. Кроме того, снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и частном дворе. Пожарные уже потушили пламя. Также от обстрелов пострадали местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж. "В Марганецкой общине людей не задело. Избиты частные дома", — рассказал глава ОГА.

Последствия российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области ночью 13 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, перед этим, вечером 12 ноября, российские военные избивали из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области. Ранее ночью 12 ноября захватчики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины. Перед этим, 11 ноября, оккупанты также обстреливали Никопольский район. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.