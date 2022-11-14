Сегодня, 14 ноября, в Украине будет сухо без дождей, но с туманами утром сразу в нескольких областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Дожди Без осадков Туманы В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях утром Температура днем 3-8 градусов тепла, в западной и южной частях 9-13 градусов. Как уже сообщалось, уже на этой неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.