Прекращение или длительное замедление боевых действий в Украине в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Россияне решительно не пытаются установить и укрепить оборонные позиции по всей линии, а возобновляют наступательные действия в Донецкой области. Украинцы почти наверняка продолжат уже начатые контрнаступательные операции. Обе стороны уже ведут бои при очень "грязных условиях". Они вряд ли прекратят боевые действия, когда зима заморозит землю и сделает ее еще более благоприятной для крупномасштабных маневровых механизированных боевых действий. Боевые действия, вероятно, будут усиливаться, а не ослабеть по мере снижения температуры, считают аналитики. По их мнению, любая попытка прекращения огня или боевых действий в это время была бы в подавляющем большинстве случаев в пользу России. Тот факт, что президент РФ Владимир Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению в этих обстоятельствах является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Вероятно, это связано с теми психологическими факторами, которые в первую очередь побудили Путина отдать приказ о вторжении, но также из-за необходимости продемонстрировать свою жесткость по отношению к бескомпромиссной фракции, возглавляемой, по крайней мере публично, финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным, пишут эксперты. Они считают, что Украина и ее союзники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы. Украина никак не освободила минимальную территорию, необходимую для ее будущей безопасности и экономического выживания, даже с победой в Херсоне, отмечают эксперты. Напомним, по мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.