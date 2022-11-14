14 ноября по православному церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями осенью Кузьминки, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники. Читайте ниже в нашем материале , что можно и нельзя делать в этот день. Что нужно сделать 14 ноября Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких кур не резали, а держали ради яиц – они считались целебными. Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги. Чтобы поправить здоровье 14 ноября, нужно съесть куриное сердце. В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяне о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом. Народные приметы на Кузьме: Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год – неурожайным. Выпало много снега – готовьтесь к весеннему наводнению. В этот день небольшой мороз – похолодает нескоро. Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода. Теплый день – до мягкой зимы. Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебны. Если ночью в доме заняла кошка, то ждать радостное событие. Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она скорее всего удачна. 14 ноября День ангела празднуют: Адриан, Фома, Кузьма и Демьян… Обязательно поздравьте близких, которых так зовут, с праздником. Что нельзя делать в этот день Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать. Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет. Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность. Трудно физически работать и заниматься рукоделием. Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние. Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья. Нельзя есть почки животных, в противном случае могут заболеть собственные почки. А вот есть сердечки можно. Читайте также, какая погода ожидается в декабре 2022 года. Кроме того, мы писали, какие праздники отмечаются в последний месяц года.