Премьер-министр Британии Риши Сунак назвал Россию "страной-изгоем" и предложил план по снижению ее влияния на мировую экономику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. По его мнению, странам следует продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия. План Сунака состоит из пяти пунктов: Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Премьер отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире. Риши Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения. Обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран, как Россия. Остаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике. Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции. Напомним, ранее РБК-Украина писала, что еще летом, когда Сунак завоевывал премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый заграничный визит будет в Украину. К тому же, Сунак подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Лондона и согласился с необходимостью продолжать давление на варварский режим Путина путем продления экономических санкций. Он также отмечал, что война России против Украины привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей снабжения во всем мире. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.