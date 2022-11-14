После деоккупации Херсона там необходимо наращивать силы противовоздушной обороны. В то же время у Воздушных сил ВСУ появилось новое пространство для маневров. Об этом заявляет РБК-Украина, ссылаясь на выступление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время национального телемарафона. Он отметил, что авиация – это очень мобильный тип войск, который работает всегда. Так, за 12 ноября украинские самолеты нанесли 13 ударов по средствам ПВО, скоплению живой силы и технике врага. Также Игнат подчеркнул, что освобождение Херсонщины от оккупантов означает и то, что у сил авиации появилась новая территория, требующая защиты – не только с воздуха, но и с земли. Поэтому на деоккупированных территориях необходимо наращивать средства ПВО. "Понятно, что основная задача Воздушных сил — это воздушное прикрытие. Херсонцев тоже, как и всех наших украинцев, нужно защищать от "Шахедов", крылатых ракет и другого вооружения, которое оккупанты применяют", — сказал Юрий Игнат. Напомним, что 13 ноября, в Южнобугском и Таврическом операционных районах ВСУ нанесли четыре авиационных и 33 ракетных и артиллерийских удара по позициям россиян. А днем ранее, в том же направлении, с целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.