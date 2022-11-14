Российские оккупанты ночью, 14 ноября, выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 тысяч семей в Марганце и окрестных селениях и селах остались без воды.

Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA "Энергетики работают — совершают линию, чтобы запустить станцию. Российские снаряды повредили дома и автомобили. Детали обстрелов выясняются", — сообщил Резниченко.

В результате обстрела перебиты линии электропередач, повреждены дома и автомобили / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Напомним, 13 ноября ночью россияне снова обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения. Ранее оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.