В ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже премьер-министр Китая Ли Кецян отметил безответственность угроз применения ядерного оружия, дав понять, что Пекин недоволен ядерной риторикой своего стратегического партнера России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как сообщил высокопоставленный чиновник администрации США, китайский премьер говорил достаточно подробно о политике Китая в отношении Украины. "Ли Кецян отметил суверенитет, безответственность ядерных угроз, необходимость обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые", — рассказал агентству на условиях анонимности американский чиновник. Запад обвинял Россию в безответственных заявлениях о возможном применении ядерного оружия с момента его февральского вторжения в Украину. Официальный представитель США сказал, что "в Пекине, безусловно, был определенный дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России", несмотря на то, что формально Москва является партнером Китая. "Я думаю, также безусловно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько обеспокоен ходом российской войны", — сказал чиновник. В понедельник в рамках Восточноазиатского саммита состоится встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.