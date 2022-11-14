США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Под ограничения попадут 14 человек и 28 организаций, включая финансовых посредников. Информация будет опубликована позже в понедельник, 14 ноября. "Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий России и лишению ее необходимого оборудования посредством санкций и экспортного контроля", — сказала Еллен. Министр финансов США добавила, что Вашингтон тесно взаимодействует со странами G7 по введению цен на российскую нефть. По ее мнению, это снизит мировые цены на энергоноситель и сократит доходы Москвы. "Прекращение российской войны является моральным императивом. И остается самым лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике", — добавила она. Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.