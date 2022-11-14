В понедельник, 14 ноября, в Ивано-Франковской области могут слышны взрывы из-за проведения учений ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Светлану Онищук. Онищук призвала жителей следить за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляться в укрытие при необходимости. "Если вы сегодня слышите звуки взрывов в то время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — написала она. Напомним, что 19 октября в Ивано-Франковской области раздавались взрывы. В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.