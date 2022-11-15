Сегодня, 15 ноября, часть областей Украины покроет туман. Однако дождей не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода. Во всех областях облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров покажут днем +3+8 градусов, в Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области +9 +14 градусов. Ночью температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. В восточных областях ночью 3-8 градусов мороза, днем до +5 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 10 м/с. Днем в Киеве столбики термометров покажут +6+8 градусов, а ночью до +2 градусов. Напомним, синоптики предупреждают, что теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.