15 ноября православные всего мира чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними. Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела. 15 ноября называют Житницей. С этого дня по народному календарю считается, что зима набирает права – день становится короче, а ночь длиннее. С этого дня уличные хлопоты по хозяйству переносятся в дом. Православная церковь 15 ноября отмечает день памяти нескольких тысяч святых, мученных христианской верой. В память о них 15 ноября в церкви проводится молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере. Главные приметы 15 ноября Если на Акиндина и Пигасия дороги развезли, то морозы придут только в декабре. Если синица жмется в дом, то в скором времени наступит зима. Если синицы начинают чаще обычного вылетать из гнезда и клевать кору деревьев, то погода вскоре изменится на худшую сторону. Если галки стаями подлетают в дом, то вскоре последует снегопад. Если по небу идут редкие облака или небо совершенно чистое, в скором времени наступят холода. Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрый снег с ветром. Если листья деревьев нечисто опадут – будет суровая зима. Что лучше не делать в этот день Не отправляйтесь сегодня в дальнюю дорогу. Не стоит выяснять отношения. Не стоит ссориться, материться и конфликтовать. Нельзя просить помощи. День ангела 15 ноября отмечают люди со следующими именами: Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигаса. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.