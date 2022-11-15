Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям возобновляют работу на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС. Возведены отряды из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей, а также Мобильный спасательный центр быстрого реагирования в состав которых входит личный состав и специальная техника, направленные в места дислокаций, где будут нести службу и выполнять задачи по назначению. Кроме того, в районы будут направлены пиротехнические расчеты. "Разминировать территорию будут пиротехники из Днепропетровщины, Запорожья, Херсонщины, Николаевщины, Кировоградщины, Черкасщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Одесщины, Луганщины, Винницы, Ровенщины, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины", — отметили в ГСЧС. Напомним, что на территории деоккупированной Херсонской области саперы начали работу по разминированию и восстановлению водопровода, который подавал питьевую воду Николаеву. Ранее РБК-Украина писала о том, что ВСУ освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.