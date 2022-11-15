Гороскоп на ближайшую неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым скоро сильно повезет с финансами. Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Весы получат подарки Весов ждут бонусы и подарки, причем некоторые из них окажутся очень существенными. При этом нужно быть внимательным к людям, поскольку возможны корыстные намерения. Получая подарки, следует уточнить, не придется ли потом расплачиваться за них. Козероги продвинутся в карьере У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее продвижение и денежное состояние. Нужно донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности. Водолеи освободятся от финансового бремени Водолеи на время смогут выдохнуть. Вы сможете делать то, что хотите и не играть по чужим правилам или освободитесь от каких-либо финансовых обязательств. Но о полной свободе говорить рано, поскольку придется разобраться с личными отношениями. Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака на неделю. Кроме того, астрологи рассказали, что ждет всех нас в год Черного Кролика.