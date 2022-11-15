Российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Российские войска, вероятно, добьются успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения, считают эксперты. Аналитики ISW обращают внимание на то, что Министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября. Цель – подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области. Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях. "Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и уменьшить недовольство потерь в Херсонской области", — считают аналитики ISW. Ранее аналитики писали, что президент РФ Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.