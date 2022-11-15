Утром, 15 ноября, россияне обстреляли пригород Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской ОВА Александра Старуха. "В очередной раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С300) по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов трудно понять", — написал он. Напомним, что в ночь на 14 ноября россияне обстреляли одно из сел Запорожской области. Снаряд попал в линию электросетей. Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 13 ноября, российские оккупанты обстреляли одно из сел Запорожского района. Одна из выпущенных ракет упала в одном из районов Запорожья. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.