Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian. На саммите Зеленский призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии. "После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", – заявил он. Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 – исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу". Позже Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram расширенный список условий окончания войны: Радиационная и ядерная сохранность. Продовольственная безопасность. Энергетическая сохранность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны. Напомним, Зеленский в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали призвал прекратить разрушительную войну России. Напомним, страны G20 договорились об итоговом проекте коммюнике саммита, который содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.