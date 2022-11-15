Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали призвал прекратить разрушительную войну России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. Он сказал, что хочет, чтобы война России закончилась справедливо, и что сейчас пора ее остановить. "Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", — заявил он. Также в своем обращении Зеленский предложил обмен пленниками с Россией "всех на всех". Напомним, страны G20 договорились об итоговом проекте коммюнике саммита, который содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны". Президент РФ Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20. Лавров является самым высоким российским официальным лицом, которое присутствует на саммите G20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.