Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество "выбрать путь лидерства", чтобы реализовать формулу мира. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Так он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна. "Пожалуйста, выберите свой путь лидерства – и вместе мы обязательно реализуем формулу мира", – сказал Зеленский. Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали призвал прекратить разрушительную войну России. Также он заявил, что война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.