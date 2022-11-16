Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув в результате возможной ракетной атаки России. Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера. На экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши недалеко от границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенным Штатам поддержки польского расследования". "Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", — сказал американский президент. После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования". "Среди людей за столом было полное единодушие", — подчеркнул Байден. Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США. Ранее сообщалось, что на фоне возможного удара РФ по Польше 15 ноября, президент США Байден экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза. Напомним, что в коммюнике МИД Польши было объявлено официальное подтверждение – взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести полное расследование, отметив, что НАТО находится в режиме повышенной готовности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.