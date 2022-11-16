Гороскоп до конца текущей недели, с 16 по 20 ноября, расскажет о знаках Зодиака, которым следует уберечься в различных ситуациях и жизненных сферах. Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен Овны на неделе будут склонны к тому, чтобы винить партнеров и коллег в непрофессионализме. А как только вы обнаружите, что терпит убытки, раздражение усилится. Однако к концу недели ситуация может измениться к лучшему. Близнецы Близнецам следует на неделе отдохнуть. Не нужно требовать от себя достижения великой цели. Вам придется столкнуться с некоторыми не совсем приятными людьми, чтобы отстоять свои интересы. Скорпион Скорпионы всю неделю будут находиться в подавленном состоянии, которое может быть вызвано депрессией из-за сложившихся обстоятельств. Не стоит накалять ситуации и волноваться по каждому поводу, стоит отойти в сторону на время все обдумать, при этом ни в коем случае не ускорять ход событий. Стрелец Все попытки, предпринятые на этой неделе, ничем хорошим не окончатся. Отложить лучше и проекты, связанные с творчеством. На ретроградном Марсе лучше вернуться к прошлым или незаконченным делам. Ранее астролог также предоставила полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака. Также читайте, какое животное станет символом 2023 по Восточному гороскопу.