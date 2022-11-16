Ошибки в питании приводят к набору избыточного веса и проблем со здоровьем. Если не хотите мучиться от гастритов и доводить себя до голодного обморока, следует правильно организовать рацион, особенно на работе. Какие ошибки не стоит допускать в питании на работе, рассказала в Facebook диетология Светлана Фус. Самые распространенные ошибки в питании на работе Среди распространенных ошибок Фус отмечает следующие: Много тонизирующих напитков. Потребление сладких напитков в большом количестве, а также чая, кофе и энергетиков ухудшают усвоение железа и кальция из пищи. Большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы , питание всухомятку, плохое пережевывание пищи из-за нехватки времени. Такие привычки провоцируют застойные процессы в желчевыводящих путях, а также обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однообразное питание . Многие каждый день приносят на работу один и тот же набор блюд. Такой рацион в течение длительного времени может привести к дефициту витаминов и минералов. Пища быстрого приготовления, фаст-фуд . Как результат – "перебор" глюкозы и жиров. Это может спровоцировать развитие сахарного диабета, нарушить обмен веществ, вызвать набор веса. Излишнее потребление сладостей из-за мифов, что умственный труд требует дополнительной энергии для головного мозга. Но на самом деле энергии и так хватает – почти 19% от основного обмена приходится на умственную работу. Работоспособность будет снижаться именно из-за неполноценного и нерегулярного питания.⁣⁣⠀ Недостаточное количество в рационе фруктов, овощей и зелени . Напомним, недавно эксперт опроверг самые распространенные мифы о сале. Также мы говорили, какие популярные напитки повышают сахар в крови.