В Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "У побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа "Калибр", — отметили военные. В ОК "Юг" указали, что россияне продолжают применять высокоточные ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным общинам. "Подразделения ПВО работают по целям противника, а обломки от сбитых вражеских ракет и дронов могут быть опасны для жизни. Поэтому, в который раз напоминаем о необходимости перейти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит отбой опасности", — добавили наши воины. Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили 2 состава врага в Новой Каховке и Олешках. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.