В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил упавшую на территории страны ракету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, цитирующую военного представителя Альянса. "Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше", — отметил чиновник. Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена. Кстати, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения. Напомним, президент США Джо Байден заявил, что намерен убедиться в том, что будут выяснены все причины взрывов в Польше 15 ноября. Ранее мы писали, что в коммюнике МИД Польши было объявлено официальное подтверждение – взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.