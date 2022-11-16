Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. "OFAC Минфина США ввело санкции против: производителей дронов в Иране — "Shahed Aviation Industries Research Center; компаний, пересылавших дроны в РФ, "Success Aviation Services FZC" и "i Jet Global DMCC", — отметила дипломат. По словам Маркаровой, под американские ограничения попали также преступники из ППК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины. "Санкции касаются всей цепочки: от разработки и производства до закупки и использования иранских дронов. Они распространяются на все международные компании, причастные к передаче дронов России", — подчеркнула посол. Кроме того, дипломат указала, что еще дополнительно и очень важно, что Минфин и Минторг США издали разъяснения — предупреждение для компаний не заниматься такого типа противоправной деятельностью. Напомним, США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.