В результате массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник, 15 ноября, был нанесен ущерб около 30 объектам. На каждом из них работают специалисты, изучая последствия и повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона "Единые новости". По словам чиновника, на местах попаданий вражеских ракет полиция проводит осмотры, собираются ли остатки ракет, которыми обстреляли эти объекты. "Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало", — подчеркнул министр. Пока не собраны все данные о последствиях ударов противника по объектам — нанесенные повреждения еще оцениваются, специалисты работают на каждом из них, где попадали ракеты. Монастырский рассказал, что сотрудник зафиксировали шесть травмированных и одного погибшего. "Три из них в Киеве, остальные трое в другом населенном пункте. Утром будет еще более точная информация", — добавил глава МВД. Напомним, ранее глава Львовской ОВА рассказал о последствиях вражеского ракетного обстрела и заявил о "прилетах" по трем объектам критической инфраструктуры. Как информировали украинские военные, всего 15 ноября российские оккупанты выпустил по нашей стране до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения РФ. Добавим также, что вчера ВСУ удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.