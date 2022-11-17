Гороскоп 2022 обещает некоторым знакам Зодиака большие изменения уже к концу этой недели, то есть к 20 ноября. Каких сюрпризов ждать представителям избранных знаков? Об этом рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Ваши приоритеты и цели могут измениться, что повлечет за собой внутренний конфликт со старыми установками. Вам нужно заранее подготовиться к серьезным изменениям в жизни. От этого зависит, как удачно все пройдет. Рак Раки в неделю посвятят решению вопросов, связанных с карьерой, это касается и фрилансеров, и домохозяек. Некоторые получат указание или знак, что им пора выходить в общество. В данном случае только вам решать, каким образом вы окажетесь в выигрышной для себя ситуации. Лев Львы захотят вернуться в прошлое, воспоминания о котором будут преследовать вас. Это могут быть ситуации, ошибки, а может быть, это будут люди. На этой неделе есть все шансы на то, чтобы что-нибудь исправить. Следует помнить, что выбор есть всегда. Козерог У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее продвижение и денежное состояние. Нужно донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности. Раньше мы писали, что ждет всех знаков Зодиака в ближайшее время. Кроме того, читайте, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре.