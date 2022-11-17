Иранские хакеры сломали сеть неназванного федерального правительственного агентства Соединенных штатов Америки и похитили пароли в сети, установив программное обеспечение для генерации криптовалюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). Указывается, что, хотя начался этот злом в феврале, официальные лица министерства внутренней безопасности США отреагировали на ситуацию в июне, чтобы очистить сеть гражданского агентства. "С середины июня по середину июля 2022 года CISA провела операцию по реагированию на инциденты в организации Федеральной гражданской исполнительной власти (FCEB), где CISA выявила предполагаемую активность продвинутых постоянных угроз (APT)", — говорится в публичном бюллетене ФБР и CISA. Хакеры воспользовались широко известной уязвимостью, о которой CISA забила тревогу в декабре 2021 года и приказала агентствам устранить ее. Это может послужить примером того, как могут пройти месяцы с момента взлома до момента его обнаружения и раскрытия, отмечает CNN. Также может быть последним свидетельством того, что хакерские группы Тегерана, часто являющиеся государственными подрядчиками, "играются" схемами самообогащения. Так, хакеры якобы использовали свой доступ к правительственной сети США для установки программного обеспечения, производящего криптовалюту – потенциально полезный доход для граждан Ирана на фоне введенных санкций. Конечный мотив иранских хакеров неясен. CISA и ФБР не сразу ответили на запрос о комментариях. Добавим, что правительство Ирана регулярно исключает обвинения в взломах. Ранее сообщалось, что австралийская полиция обвинила российских хакеров в масштабной кибератаке. Также перед этим аналитики заподозрили обанкротившуюся криптобиржу FTX в краже средств клиентов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.