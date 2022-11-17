17 ноября православные почитают святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера) Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами. Никандр был рукоположен апостолом Титом во епископы, а Ермей — в пресвитеры, жившие в городе Мире. Во время гонения на христиан, которые начал правитель Ливань, Никандр и Ермей попали под суд. Их заставляли отречься от Христа, долго и страшно мучили. Святые не отказались от Господа, за что их жестоко избили и похоронили заживо. Иоанник был родом из Вифинийской страны, в детстве пас скот и прославился, как смиренный и кроткий мальчик. Любил молиться, поэтому часто оставлял животных на пастбище, находил уединенное место и обращался к Господу. Народный праздник сегодня отмечается в честь памяти мучеников и называется Еремин день. Главные приметы этой даты Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима В новолуние снег выпал – скоро он растает Если в новый месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца Лес 17 ноября кажется издали черным – жди оттепели Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю. Что нельзя делать в этот день Церковь в этот день категорически запрещает что-либо одалживать, в том числе деньги. Нельзя выносить предметы из дома, иначе назовете беду. 17 ноября нельзя ссориться и обижаться. Свадьбу играть тоже не стоит, считалось, что молодожены скоро расстанутся. Нельзя сегодня ходить по перекрестку. Согласно народным поверьям, в этот день на них собирается нечисть сверхъестественной силы. Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор. Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года. Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.