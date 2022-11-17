На сегодняшний день Китай украл у США больше данных, чем другие страны, вместе взятые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, которого цитирует The Hill. По его словам, есть обеспокоенность национальной безопасностью США, когда речь идет о Китае. "Большая хакерская программа Китая является крупнейшей в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем остальные страны вместе взятые", — заявил он на слушаниях по международным угрозам Комитета внутренней безопасности Палаты представителей. В частности, Рэй упомянул TikTok и его материнскую компанию ByteDance как одну из основных проблем разведки. "Китайское правительство может использовать их для контроля сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для операций воздействия, если они этого пожелают, или для управления программным обеспечением на миллионах устройств", – добавил директор ФБР. Напомним, ранее сообщалось о масштабном взломе базы данных Минюста США с федеральными судебными документами. Под подозрением хакеры из Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.