Северная Корея в четверг, 17 ноября, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency. По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа. В то же время в Минобороны Японии проинформировали, что ракета упала в районе Восточного побережья Корейского полуострова. СМИ пишут, что запуск состоялся после того, как Северная Корея предупредила, что будет предпринимать "жесткие" военные действия, если США будут продолжать наращивать присутствие в регионе. К слову, запуск 17 ноября стал первой ракетной провокацией от КНДР через неделю. Напомним, ранее в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.