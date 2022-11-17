Сегодня, 17 ноября, часть областей Украины покроет мокрый снег. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Сегодня в западных, северных местами центральных областях мокрый снег. На дорогах возможна гололедица и налипание снега. На остальной территории умеренные и значительные дожди. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров в среднем днем покажут +5+10 градусов, а ночью +2+7 градусов. В Закарпатье и в Крыму днем прогнозируется до +15 градусов. В северных и большинстве западных областей в течение суток от +2 до -3 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня мокрый снег, местами гололедица и налипание снега. В Киеве в течение суток температура будет около нуля градусов. Напомним, вчера в КГГА предупредили жителей столицы о похолодании, снеге и гололедице. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.