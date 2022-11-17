Российские оккупанты осуществили очередной обстрел нескольких общин Днепропетровской области, использовав "Грады" и тяжелую артиллерию во время ударов этой ночью. Об этом 17 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. "Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины — Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", — рассказал чиновник. К счастью, жертв среди гражданских в результате ночных обстрелов нет. "Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных сооружений, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6 000 абонентов", — сообщил Резниченко. Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом, более 40 тысяч семей остались без воды. Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области ночью 17 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA) В других районах Днепропетровской области ночь прошла с тревогой, но без атак. Напомним, российские захватчики избивают по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Минувшей ночью, 16 ноября, оккупанты атаковали три общины района из "Градов" и тяжелой артиллерии. Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов. А до этого, в ночь на 13 ноября, войска РФ обстреляли Никопольский район, в результате чего две женщины получили ранения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.