ВСУ продолжают уничтожать российских кафиров в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. "По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", — отметили украинские военные. В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены: 2 склада боеприпасов; две единицы БМ-21 "Град"; зенитный ракетный комплекс С-300 Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Напомним, в Каховском районе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия, а в самой Каховке пройдут инфраструктуру. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.