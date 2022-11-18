Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Российская Федерация еще не готова к миру в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По его словам, пока нет никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины. "Я боюсь, что Россия не готова уйти и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира", — добавил Боррель. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил свою формулу мира. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий. В общей сложности план состоит из 10 пунктов. Также появилась информация о том, что бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони хочет склонить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мир с Украиной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.