КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Ракета приземлилась в экономической зоне Японии – в море к западу от острова Хоккайдо. По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достигнуть континентальной части США. Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей. "Я еще раз решительно заявляю, что это абсолютно неприемлемо", — заявил Кисида. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей. До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.