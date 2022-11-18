Власти Донецкой области отработали алгоритм действий на случай возможного ядерного удара. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Донецкую областную военную администрацию. Сообщается, что алгоритм отработал в онлайн-режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов. "Все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики должны четко знать, как действовать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды. Должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ. В таком случае реагировать нужно будет быстро и слаженно", — отметил начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие в Украине. А немецкий канцлер Олаф Шольц назвал такой сценарий переходом "красных линий". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.